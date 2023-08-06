غانتس يحذر: ظاهرة الإرهاب القومي اليهودي خطيرة

حذر رئيس المعسكر الوطني في إسرائيل "بيني غانتس" من تنامي ظاهرة الإرهاب القومي اليهودي، معتبرا أنها خطيرة وتشغل القوات الإسرائيلية عن عملها الرئيسي.

جاء ذلك تعقيبا على حادثة قرية برقة الفلسطينية، معتبرا أن تلك الحادثة وغيرها من حوادث المواجهات في الضفة الغربية، تعد من الأسباب التي تعطل عمل القوات الإسرائيلية.

وقال "غانتس" إن "ظاهرة الإرهاب القومي اليهودي خطيرة وآخذة في التنامي، بحيث تجد لها تعبيرا في حرق بيوت وسيارات وإطلاق النار وغيرها من الحوادث التي تصل إلى حد استهداف جنود الجيش".