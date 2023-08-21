رغم الحصار الروسي.. أوكرانيا تجد طرقًا لتشغيل "ممر الحبوب"
أعلنت أوكرانيا، أنها ستستخدم ممرًّا بحريًّا مؤقتًا من أجل إخلاء السفن التي كانت عالقة في موانئ كورنومورسك وأوديسا وبيفديني قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/ فبراير الماضي، وفق ما أفادت به قناة "يو آي" الأوكرانية.
ونقلت القناة الناطقة باللغة الإنجليزية عن أوليكساندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون إعادة الإعمار قوله، إن بلاده اقترحت هذا المسار في مناشدتها إلى المنظمة البحرية الدولية التي يعترف مجلسها بحقوق أوكرانيا في حرية الملاحة التجارية ويدعو روسيا إلى وقف أي تهديدات.
وقالت القناة الأوكرانية: "يتم في الوقت الحالي دراسة تصدير الحبوب الأوكرانية على طول نهر الدانوب وصولًا إلى موانئ رومانيا ومن هناك إلى المشترين من مختلف أنحاء العالم".
وأضافت: "سيتم الأخذ بعين الاعتبار جميع الخيارات ومنها الخيارات العسكرية من أجل تأمين المسار الجديد".
وأصبحت موانئ الحبوب للدانوب بديلًا عن موانئ أوديسا الكبيرة ولديها القدرة على تصدير 2.5 مليون طن من الحبوب شهريًّا.
وصرَّح وزير النقل الروماني بعد مباحثات مع ممثلين دوليين، أنه تم الاتفاق على تسريع عملية نقل الحبوب الأوكرانية، وتأكيد أهمية مسارات النقل الرومانية البرية والبحرية للحفاظ على استمرارية تدفق الواردات والصادرات من أوكرانيا.
وصرح رئيس مجلس شركة السكك الحديدية الوطنية في لاتفيا، أنهم يدرسون احتمالية البدء بنقل الحبوب الأوكرانية هذا الخريف لا سيما وأنه جرى تطوير القدرات التقنية اللوجستية.
وأكد أنه يمكن نقل ما بين 500 ألف إلى مليون طن من الحبوب الأوكرانية في العام عبر لاتفيا.
المصدر: قناة "يو آي" الأوكرانية.