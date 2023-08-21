رغم الحصار الروسي.. أوكرانيا تجد طرقًا لتشغيل "ممر الحبوب"

أعلنت أوكرانيا، أنها ستستخدم ممرًّا بحريًّا مؤقتًا من أجل إخلاء السفن التي كانت عالقة في موانئ كورنومورسك وأوديسا وبيفديني قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/ فبراير الماضي، وفق ما أفادت به قناة "يو آي" الأوكرانية.

ونقلت القناة الناطقة باللغة الإنجليزية عن أوليكساندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون إعادة الإعمار قوله، إن بلاده اقترحت هذا المسار في مناشدتها إلى المنظمة البحرية الدولية التي يعترف مجلسها بحقوق أوكرانيا في حرية الملاحة التجارية ويدعو روسيا إلى وقف أي تهديدات.

وقالت القناة الأوكرانية: "يتم في الوقت الحالي دراسة تصدير الحبوب الأوكرانية على طول نهر الدانوب وصولًا إلى موانئ رومانيا ومن هناك إلى المشترين من مختلف أنحاء العالم".