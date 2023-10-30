الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير مجندة من المحتجزات في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي تحرير جندية قال إن حركة حماس كانت اختطفتها خلال الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

وقال الجيش في بيان عبر "إكس" إنه تم إطلاق سراح الجندية مجيديش الليلة، خلال العمليات البرية التي قام بها في غزة.