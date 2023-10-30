الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير مجندة من المحتجزات في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي تحرير جندية قال إن حركة حماس كانت اختطفتها خلال الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.
وقال الجيش في بيان عبر "إكس" إنه تم إطلاق سراح الجندية مجيديش الليلة، خلال العمليات البرية التي قام بها في غزة.
وأرفق الجيش صورة للمجندة مع أسرتها قائلاً إنها في بيتها الآن.
وكانت حماس بثت في وقت سابق من اليوم تسجيلاً مصوراً لثلاثة من المحتجزات الإسرائيليات في غزة، وفي التسجيل وجهت الأسيرات انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتهمته إحداهن بأنه يريد قتل الأسرى، في إشارة إلى مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات القصف على القطاع.