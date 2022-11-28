زيلينسكي يحذّر من هجمات روسية جديدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن روسيا ستشن بالتأكيد هجمات صاروخية جديدة على بلاده ونبه قوات الدفاع والمواطنين إلى ضرورة الاستعداد للعمل معا لتحمل العواقب.

وأضاف زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة "نحن نتفهم أن الإرهابيين يخططون لشن هجمات جديدة. نعرف هذا على وجه الدقة.