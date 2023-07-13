واشنطن تسلم الجيش الأوكراني قنابل عنقودية

وقالت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إنها سترسل قنابل عنقودية لأوكرانيا رغم المخاوف من المخاطر الطويلة الأمد على المدنيين.

وقال تارنافسكي: "العدو يدرك أيضًا أنه من خلال الحصول على هذه الذخائر سنتفوق عليه".

وأوضح تارنافسكي ل"سي إن إن"، أن القوات الأوكرانية لن تنشر السلاح في المناطق المكتظة بالسكان.

وتابع: "يعتقد الروس أننا سنستخدمها في كل مناطق الجبهة ... هذا خطأ".

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القرار كان "صعبًا للغاية"، لكنه شدد على أن أوكرانيا بحاجة إلى ذخيرة إضافية لملء مخزونها المستنفد.