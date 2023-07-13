واشنطن تسلم الجيش الأوكراني قنابل عنقودية
قال مسؤول كبير في الجيش الأوكراني، الخميس، إن القوات المسلحة الأوكرانية تلقت أسلحة عنقودية تعهدت الولايات المتحدة بتسليمها لكييف لتعزيز هجومها المضاد البطيء على القوات الروسية.
وأعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر تارنافسكي لقناة سي إن إن الأمريكية في مقابلة، "لقد حصلنا عليها للتو ولم نستخدمها بعد، لكنها قادرة على تغيير (ساحة المعركة) بشكل جذري".
وقالت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إنها سترسل قنابل عنقودية لأوكرانيا رغم المخاوف من المخاطر الطويلة الأمد على المدنيين.
وقال تارنافسكي: "العدو يدرك أيضًا أنه من خلال الحصول على هذه الذخائر سنتفوق عليه".
وأوضح تارنافسكي ل"سي إن إن"، أن القوات الأوكرانية لن تنشر السلاح في المناطق المكتظة بالسكان.
وتابع: "يعتقد الروس أننا سنستخدمها في كل مناطق الجبهة ... هذا خطأ".
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القرار كان "صعبًا للغاية"، لكنه شدد على أن أوكرانيا بحاجة إلى ذخيرة إضافية لملء مخزونها المستنفد.
يمكن للأسلحة المثيرة للجدل أن تنشر ما يصل إلى مئات من العبوات الناسفة الصغيرة، والتي يمكن أن تظل في الأرض دون أن تنفجر؛ مما يشكل خطرًا على المدنيين بعد انتهاء النزاع.
وهي محظورة في العديد من الدول - لاسيما في أوروبا - الموقعة على اتفاقية أوسلو لعام 2008، والتي لا تعد روسيا أو الولايات المتحدة أو أوكرانيا طرفًا فيها.
وقال الكرملين إنه سيتخذ "إجراءات مضادة" إذا استخدمت أوكرانيا هذا السلاح ضد القوات الروسية.