تركيا تهدم مخيما للسوريين في اسطنبول

أقدمت السلطات التركية، الاثنين، على إخلاء مخيم للاجئين السوريين وسط إسطنبول -كبرى المدن التركية- واصفة إياه بـ "العشوائي" وأحرقت الخيام المنصوبة وطردت مئات السوريين المقيمين فيه.

وهدمت قوات تابعة لبلدية "بايرم باشا" في الجزء الأوروبي من إسطنبول المخيم، دون سابق إنذار، ولم تنقلهم السلطات إلى مخيمات أخرى، ولم تؤمن ملاذا لهم؛ وفقاً لمعارضين أتراك.

ووصل عدد اللاجئين السوريين المقيمين في الجمهورية التركية إلى نحو مليون لاجئ موزعين على مختلف مدن البلاد.

ويبلغ عدد مخيمات اللجوء التي أعدتها الحكومة لإيواء السوريين 22 مخيماً موزعة على 10 ولايات، وتستضيف نحو 220 ألف لاجئ، أما البقية من اللاجئين السوريين فيحملون أوراقهم الثبوتية، ويستأجرون المنازل في مختلف مناطق تركيا رافضين العيش في مخيمات اللجوء، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو مليون لاجئ.

وكشفت إحصائية نشرتها جامعة "إزمير" التركية بالتعاون مع مركز الإحصائيات الأوروبي، منتصف نيسان/إبريل الجاري، أن النساء والأطفال يشكلون 76% من إجمالي اللاجئين.

وتمنع السلطات التركية وسائل الإعلام من الدخول إلى مخيمات اللاجئين السوريين لأسباب يصفها المسؤولون بـ "الأمنية".