ترامب يصل بريطانيا في زيارة دولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا في وقت متأخر، من الثلاثاء، في ثاني زيارة دولة له، وهو أمر غير مسبوق لرئيس أمريكي.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع الدولتين صفقات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار في إطار تجديد "العلاقة الخاصة" التي يحرص رئيس الوزراء كير ستارمر على تعزيزها، وفقًا لـ"رويترز".

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ووزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز، على رأس الفعاليات التي سبقت وصول ترامب، إذ أعلنا عن تشكيل "فريق عمل عبر الأطلسي" لتعزيز التعاون بين اثنين من أكبر المراكز المالية في العالم.

ويستقبل الملك تشارلز الرئيس ترامب، غداً الأربعاء، في يوم مليء بالاحتفالات في قلعة وندسور ضمن عرض ملكي للقوة الناعمة التي يأمل ستارمر أن توفر له حماية من المخاطر المحتملة في وقت لاحق من الزيارة.

الزيارة تمثل فرصة للزعيمين لصرف الأنظار

من المتوقع أن تمنح الزيارة الرئيس ترامب فرصة لصرف الأنظار، وذلك بعد أقل من أسبوع على مقتل حليفه المقرب، الناشط المحافظ تشارلي كيرك، بالرصاص خلال فعالية بولاية يوتا، وهي عملية اغتيال يبدو أنها تركت أثراً بالغاً في الرئيس.

ويسعى ستارمر أيضاً إلى تحويل الأنظار نحو الشؤون الجيوسياسية والاستثمار بعد أسبوعين عصيبين هزّا مكانته السياسية. إذ اضطر أولاً إلى إقالة نائبته أنجيلا رينر، ثم بعد 6 أيام فقط أقال سفير بلاده لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون بسبب علاقاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية والذي توفي العام 2019.

ويريد ستارمر تقديم بريطانيا كوجهة جاذبة للاستثمار الأمريكي من خلال تعزيز الروابط بين قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة وربطها بشكل وثيق بنظيراتها الأكبر في الولايات المتحدة في محاولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة.

وفي هذا السياق، من المقرر أن يحضر عدد من كبار رجال الأعمال، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة (إنفيديا) جنسن هوانج إلى جانب سام ألتمان من (أوبن إيه.آي)، في حين أعلن مسؤولون أمريكيون كبار، أمس الاثنين، أن صفقات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار ستُكشف خلال الزيارة.

وقالت شركة (مايكروسوفت) إنها ستستثمر ما يزيد على 30 مليار دولار على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، في حين ذكرت شركة (غوغل) أنها ستستثمر 5 مليارات جنيه إسترليني (6.8 مليار دولار)، وسيذهب جزء منها إلى مركز بيانات جديد قريب من لندن سيسهم في تلبية الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.

ووصف متحدث باسم ستارمر زيارة الدولة بأنها "فرصة تاريخية" تأتي "في وقت حاسم للاستقرار والأمن العالميين".

وأضاف المتحدث للصحفيين: "سيبحث رئيس الوزراء التحديات التي يواجهها بلدانا والفرص أيضاً، وذلك في وقت ندخل فيه حقبة جديدة من علاقتنا الوطيدة التي لا مثيل لها".

ستارمر يستقبل ترامب الخميس

سيحوّل ستارمر التركيز إلى الشؤون الخارجية، يوم الخميس، عندما يستضيف ترامب في مقر إقامته في قصر تشيكرز الريفي، وسيحاول أن يسلط الضوء على تعامله مع إقالة نائبته رينر والسفير ماندلسون.

وكان ستارمر منح كليهما دعمه الكامل قبل أن يضطر إلى التخلي عنهما، ما أثار تساؤلات حول تقديره السياسي في وقت يتصدر فيه حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بزعامة نايغل فاراج استطلاعات الرأي.

وقد يقع ستارمر في موقف صعب مع ترامب بسبب علاقات ماندلسون مع الراحل إبستين التي أدت إلى إقالة ماندلسون، وكانت تربط إدارة ترامب علاات وقثيقة مع السفير السابق الذي خضعت علاقته الخاصة مع إبستين للتدقيق أيضاً.

وبرر ستارمر إقالته المفاجئة لماندلسون، الأسبوع الماضي، بقوله إنه لم يكن على علم بعمق علاقات السفير السابق بإبستين، ونفى ترامب أن يكون قد كتب له رسالة في يوم ميلاده نشرها الديمقراطيون في مجلس النواب.

استقبال ترامب بمراسم ملكية فاخرة

سيحظى الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا، غداً الأربعاء، باستقبال ملكي بريطاني مهيب، يشمل جولة بالعربة الملكية، ومأدبة رسمية، وعرضاً جوياً بالطائرات العسكرية، بالإضافة إلى إطلاق التحية بالمدفعية.

وفي اليوم التالي، يستقبل ستارمر الرئيس ترامب في تشيكرز، وهو قصر يعود للقرن السادس عشر يقع في الريف الإنجليزي الجنوبي، وذلك لمناقشة قضايا الاستثمار، وإنهاء الاتفاقات المتعلقة بخفض الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم، إلى جانب الجهود المتعثرة حتى الآن لإنهاء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والوضع في قطاع غزة.

وسيكون للبلدين وفود كبيرة وسط إجراءات أمنية مشددة تحميهم من الاحتجاجات المناهضة لترامب. واستقبلت إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية المعينة حديثاً نظيرها الأمريكي ماركو روبيو لدى وصوله اليوم.

(الدولار = 0.7352 جنيه إسترليني)