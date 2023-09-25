هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على منطقة تولا الروسية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية شاركت في صد هجوم بطائرات مسيرة على منطقة تولا المتاخمة لمنطقة موسكو من الشمال.

ونقلت الوكالة عن وزارة الأمن الإقليمي قولها إنه وفقا للمعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن وقوع أضرار أو إصابات.

من جهة أخرى قالت وكالة "تاس" للأنباء إن اثنين من المطارات الرئيسية في موسكو وهما فنوكوفو ودوميدوفو قيدا حركة الملاحة الجوية ووجها الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة بريانسك.

وذكرت الوزارة في بيان: "في 24 أيلول/ سبتمبر، في حوالي الساعة 22.20 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف على أراضي روسيا"، وفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.