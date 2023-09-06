تقرير: الجيش الروسي أظهر تحسنًا كبيرًا بفعل ما تعلمه من أخطائه في أوكرانيا

قالت مجلة "فورن أفيرز" الأمريكية إن الجيش الروسي أظهر في الآونة الأخيرة تحسنًا كبيرًا في أوكرانيا بفعل ما تعلمه من أخطائه، التي وقع فيها بداية الحرب.

وأضافت المجلة أن "الجيش الروسي ظهر خلال الأشهر الستة إلى التسعة الأولى من الصراع كمن لا يتعلم من أخطائه، لكن منذ ذلك الحين، كان يعمل على تحسين تكتيكاته في ساحة المعركة، ولو ببطء وبتكلفة كبيرة في الأرواح والموارد".

وأشارت إلى أن "الروس تعلموا كيفية استهداف الوحدات والأسلحة الأوكرانية بمزيد من الفعالية، وكيفية حماية أنظمة القيادة الخاصة بهم بشكل أفضل".

وتابعت: "نتيجة لذلك، أصبحت روسيا أكثر قدرة على الاستفادة من مزاياها العددية والقوة النارية، فحولت ما كان يأمل الكثيرون أن يكون دفعة هجومية أوكرانية سريعة إلى معركة بطيئة ووحشية وصعبة".

ورغم العديد من الضربات والخسائر التي تعرضت لها القوات الروسية في ساحات المعركة، واضطرارها لاستخدام صواريخ فرط صوتية باهظة الثمن، إلا أنها أثبتت علو كعبها وقدرتها على التعلم والتكيف.

وضربت المجلة مثالًا، إذ حدثت روسيا منظومتها ونشطت قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية، بعد انتكاسة أصابت قواتها في الأيام الأولى من الحرب، ما مكنها من التشويش على الاتصالات الأوكرانية، وتعطيل أنظمة ملاحة الجيش الأوكراني، علاوة على تدمير أجهزة الرادار الخاصة به.

من جهة أخرى، أعاد الجيش الروسي، وفق المجلة، تشكيل بنيته التحتية وعملياته للقيادة والسيطرة، التي دمرتها أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة التي أرسلتها أمريكا لأوكرانيا.

وقالت "فورن أفيرز" إن روسيا أجرت عددًا من التغييرات العامة البدائية نسبيًا، ولكنها ناجحة، بما في ذلك سحب مقر قيادتها خارج نطاق صواريخ أرض - جو الأوكرانية، ووضع مراكز قيادتها الأمامية تحت الأرض وخلف مواقع شديدة الدفاع، كما زادت من تحصينات مواقع قيادتها الأمامية.

وأوضحت أنه "على صعيد التشكيلات، بدأت روسيا الحرب بالاعتماد على مجموعات القتال التكتيكية، تشكيلات من المدفعية والدبابات والمشاة، التي عانت مشاتها تحديدًا من نقص الأفراد والتجهيزات والتدريب".

وزادت: "لكن مع ازدياد الخسائر ودخول الحرب مرحلة الاستنزاف، منتصف عام 2022، طورت روسيا أسلوبها من خلال مراجعة تكتيكات المشاة الخاصة بهم، فدمجوا مدفعيتهم في ألوية متخصصة، وعززوا قوتهم النارية، واستخدموا الطائرات بدون طيار لتنسيق ضرباتهم المدفعية وتوجيهها بشكل أكثر فعالية، مما مكنهم من استغلال ميزتين أساسيتين مقارنة بأوكرانيا: الأفراد والقوة النارية."

ووفق التقرير، "ففي مجال قوة النيران، كان الجيش الروسي سيئًا باستهلاك الذخائر لدرجة أوجدت صعوبات في التعويض والإنتاج، لكن الروس تعلموا وبدؤوا بتشديد العلاقة بين أنظمة الاستطلاع والجنود الذين ينفذون الهجمات، ما سمح لهم بضرب القوات الأوكرانية ومراكز القيادة ومراكز المعدات والذخيرة بشكل أسرع وأكثر دقة، ودون إهدار للذخائر".

وتابع أن "الجيش الروسي يبقى يعاني من أوجه قصور، رغم تعلمه وتطويره للعديد من الأمور في جوانب القيادة والسيطرة ومرونة القطاعات تحديدًا، وربما يُعزى هكذا قصور للمؤسسة العسكرية الروسية التي تُصر على التعلم والتكيف بطريقتها الخاصة، لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت قادرة على إحداث تغيير جذري حقيقي".

المصدر: مجلة "فورن أفيرز" الأمريكية