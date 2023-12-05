أمريكا ترفع سلاح العقوبات بوجه مستوطني الضفة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده ستفرض حظرًا على منح التأشيرات للأفراد "المتورطين بتقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة".

وفي بيان تضمن الإعلان عن سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات، أضاف أن "القيود ستستهدف أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف أو اتخذوا إجراءات أخرى تعرقل وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية، وقد تنطبق أيضًا على أعضاء أسر هؤلاء الأفراد".

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن أول حظر على التأشيرات بموجب السياسة الجديدة سيفرض على المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء.

وأضافت أنه سيتم إخطار أي مواطن إسرائيلي لديه تأشيرة أمريكية حالية ومستهدفة في إطار هذا البرنامج بأن تأشيرته ألغيت.