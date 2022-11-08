قناة عبرية: قراصنة من كوريا الشمالية حاولوا اختراق أنظمة مالية إسرائيلية

كشف تقرير عبري، عن محاولة كوريا الشمالية اختراق أنظمة مالية تابعة لشركات إسرائيلية، في محاولة منها لسرقة الأموال لتمويل برنامجها النووي.

وقالت القناة "12" العبرية في التفاصيل، إن "كوريا الشمالية حاولت هذا الأسبوع اقتحام أنظمة شركة إسرائيلية تتعامل في مجال العملات المشفرة وسرقة الأموال لاستخدامها في تمويل تطوير أسلحة نووية".

وأوضحت القناة العبرية، أن "الكوريين نفذوا محاولة القرصنة متظاهرين بأنهم المورد الياباني للشركة الإسرائيلية".

وأضافت: "تم اكتشاف محاولة الاختراق الكورية بعد وقت قصير من قبل موظفي الإنترنت في شركة الأمن Confides الإسرائيلية، حيث تمكنوا من إيقافها".

وأكدت القناة، أن هذه محاولة قرصنة احترافية ومتطورة، وقد تم خلالها استخدام أدوات إلكترونية غير مألوفة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدق الضوء الأحمر لدى السلطات المختصة في إسرائيل.

وأشارت القناة، إلى أن اختراق أنظمة المؤسسات المالية لعدد من الدول هي أفعال معروفة لكوريا الشمالية.

ولفتت إلى وجود محاولة سابقة من قبل كوريا الشمالية لاختراق أنظمة مالية في بنغلادش، والتي كادت تؤدي إلى انهيار البنك المركزي هناك.

وشددت القناة العبرية في ختام تقريرها على أن المحاولة الكورية الأولى من نوعها في إسرائيل، انتهت دون نجاح.