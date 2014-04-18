بوتين يأمل أن ينقذه اوباما إن غرق

وجهت طفلة روسية في السادسة من العمر سؤالا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متأثرة على ما يبدو بأجواء الحرب الباردة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، خلال حواره التلفزيوني المباشر السنوي مع المواطنين الروس، الذي عقد الخميس على مدى أكثر من أربع ساعات متواصلة.

وسألت الطفلة الروسية: "هل تعتقد أن اوباما كان سينقذك إن كنت تغرق؟"، ما أثار ضحك بوتين الذي أوضح أن العلاقات الدولية لا تعدم العلاقات الشخصية.

وتابع أنه لا يستطيع أن يقول إن علاقة شخصية تربطه بالرئيس الأمريكي باراك اوباما، ولكنه يستطيع أن يقول إن اوباما رجل أمين وشريف، موضحا: "بالطبع كان سيفعل ذلك".

وأضاف ممازحا: "إلا أني لا أتمنى أن أتعرض لحادث مماثل".