بروكسل: نحتاج صفقات جديدة للتخلص من قبضة واشنطن

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينالمصدر: رويترز
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس، إنّ الاتحاد الأوروبي يجب أن ينظر في إبرام اتفاقات تجارية مع دول مثل الهند، لتقليل الاعتماد على  الولايات المتحدة التي تدفع التكتل إلى تنويع علاقاته بسبب الرسوم الجمركية التي تفرضها على الواردات.

وأردفت فون دير لاين تقول في مؤتمر مع قادة أعمال ألمان "نريد إبرام اتفاق مع الهند هذا العام"، موضحة أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكد لها التزامه بهذا الهدف في مكالمة هاتفية، أمس الأربعاء.

وأضافت "نجري محادثات مع جنوب أفريقيا وماليزيا والإمارات ودول أخرى"، بحسب رويترز.

