الفلبين تحذر بكين من "نتائج كارثية" لمنع مهمات إمداد بحرية

طلبت الفلبين من الصين مجدّدا وقف "الأعمال الاستفزازية"، محذرة من أن محاولاتها منع مهمات إعادة الإمداد التي تقوم بها مانيلا إلى جزيرة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي قد تكون لها "نتائج كارثية".

وقال جوناثان مالايا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن تحرك الصين للتدخل في مهمة إعادة الإمداد أمس أدى إلى إلحاق أضرار بأحد القوارب التابعة لمانيلا دون أن يُصاب أحد بأذى.

وبشأن الحادث الذي وقع في وقت مبكر من صباح أمس، قال خفر السواحل الصيني إن "اصطدامًا خفيفًا" وقع بين إحدى سفنه والقارب الفلبيني بينما كانت القوات الصينية تمنع "بشكل قانوني" القارب من نقل "مواد بناء غير قانونية" إلى سفينة حربية.