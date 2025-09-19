كولومبيا: الانتشار العسكري الأمريكي في الكاريبي "غير متكافئ ويثير القلق"

انتقدت وزيرة الخارجية الكولومبية، الجمعة، الانتشار العسكري الأمريكي "المفرط" في منطقة الكاريبي، معتبرة أنه يثير قلق أمريكا اللاتينية برمتها.

وقالت الوزيرة روزا فيلافيشنسيو لوكالة "فرانس برس"، إن نشر الولايات المتحدة لسفن حربية قبالة فنزويلا "غير متكافئ".

وأضافت: "فنزويلا طبعا معنية، وكذلك المنطقة برمتها، بإمكان حصول تدخل. إن وجودا عسكريا مفرطا كهذا في المنطقة غير مبرر".

ورفضت الوزيرة الكولومبية ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب لجهة أن نشر العديد من السفن الحربية الأمريكية، إضافة إلى غواصة وسرب من مقاتلات أف-35 يهدف إلى التصدي لتهريب المخدرات.

وأكدت أن هذا الأمر "لا يمت بصلة إلى المعركة ضد تهريب المخدرات"، مبدية قلقها من توجيه ضربة أمريكية إلى فنزويلا والدفع نحو الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وتقول الولايات المتحدة إنها دمرت منذ بداية الشهر الجاري ثلاثة زوارق ضالعة في تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا، وفق ترامب.

واعتبرت فيلافيشنسيو أن هذه الضربات غير قانونية على الأرجح، مشددة على وجوب اعتقال المشتبه بهم وليس قتلهم.

وقالت إنها "ليست الطريقة القانونية لملاحقة مجموعات خارجة على القانون".