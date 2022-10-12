نقابة الصحفيين الإيرانيين: اعتقال 23 صحفيًا في الأحداث الأخيرة



كشفت نقابة الصحفيين الإيرانيين، الثلاثاء، عن اعتقال 23 صحفياً في البلاد خلال الأحداث الأخيرة، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت منتصف أيلول/سبتمبر الماضي على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن نقابة الصحفيين الإيرانيين اجتمعت مع نظام الدين موسوي المتحدث باسم لجنة رئاسة البرلمان لبحث أوضاع الصحفيين المعتقلين.

وقالت هاجر شناراني عضو البرلمان عن وضع الصحفيين المعتقلين، خلال الاجتماع "تأكدوا بنسبة 100٪ إذا لم يكن لديهم أي ارتباط خاص بجماعة أو في مكان ما، فإن هؤلاء الأحباء سيعاملون بشكل جيد للغاية".

وأضافت النائب شناراني "ليس من الصعب معرفة ما إذا كانوا مرتبطين أم لا، إذا أردنا إطالة أمد التحقيقات".

وفي سياق متصل، قال صحفي من مدينة سيرجان جنوب شرق إيران، لموقع "إيران واير"، الثلاثاء، إن العديد من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين اعتقلوا في بلدات صغيرة لم تذكر أسماؤهم في الإحصائيات.

ويوضح هذا المراسل الذي استولى رجال الأمن على كاميرته أثناء سيره في الشارع: "تم استدعاء العديد من الصحفيين واستجوابهم وتهديدهم مع عائلاتهم".

وأضاف الصحفي دون أن يكشف عن هويته "لقد خلقوا جوًا من الرعب للصحفيين في البلدات الصغيرة، كي لا ينشرون أخبار وصور الاحتجاجات لأناس وشبكات إخبارية أخرى".

وقالت "حملة حقوق الإنسان في إيران" يوم الجمعة، إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 36 صحفياً وناشطًا إعلاميًا إيرانيًا خلال الاحتجاجات، مضيفة أنه "تم القبض على 25 منهم وسجنهم في أول 11 يومًا من الاحتجاجات، ويبدو أن عدد هؤلاء ارتفع في الأيام اللاحقة".

وتوقع "هادي قائمي" مدير حملة حقوق الإنسان في إيران زيادة عدد الاعتقالات في الأيام المقبلة واستمرار الاعتقالات.

كما عبرت نعمت أحمدي، المحامية الإيرانية، عن قلقها بشأن ظروف اعتقال الصحفيين والنشطاء الإعلاميين، وقالت لـ "إيران واير": "لم يتمكن أي من الصحفيين من الاتصال بزملائهم الصحفيين أو بمحام حتى هذه اللحظة".

وفي إشارة إلى إطلاق سراح 400 شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة من قبل المدعي العام في طهران، توضح المحامية والأستاذة الجامعية: "هذا يظهر أن عدد المعتقلين مرتفع بعد إطلاق سراح 400 شخص دفعة واحدة".

وكشف الاتحاد الدولي للصحفيين، الأحد الماضي، عن اعتقال ما لا يقل عن 21 صحفيًا إيرانيًا مؤخرًا خلال الاحتجاجات.