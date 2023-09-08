تقرير أمريكي يحذر من التهاون بمواجهة قوات فاغنر ومثيلاتها

قال موقع معهد "فورين بوليسي ريسيرتش انستيتيوت" الأمريكي، إن الولايات المتحدة وشركاءها حريصون على ضمان عدم تكرار ما حدث بشأن قوات فاغنر الروسية، خاصة بعد موت زعيهما يفغيني بريغوجين.

ورأى الموقع بأن "المجموعة عملت على تصدير نسخة عدوانية من السياسة الخارجية الروسية التي هي في الأساس معادية للغرب وتشكل تهديدًا مباشرًا للنظام العالمي المستند إلى القواعد"، خاصة وأنها تمتلك شبكة واسعة تهدف إلى إبراز النفوذ الروسي من خلال توفير خدمات عسكرية وأمنية خاصة في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط.

وحذر الموقع الولايات المتحدة الأمريكية من مغبة تكرار هذا المشهد، مشددًا على ضرورة أن تتجنب واشنطن التهاون في مواجهة مثل تلك القوات، وفي استخدام موسكو للمرتزقة.

وقال "من شأن اتخاذ عدة مسارات عمل واضحة أن تعمل على تقليص نفوذ فاغنر وضمان عدم تسبب الشركات العسكرية الروسية الخاصة الأخرى بفوضى مشابهة في المستقبل وعدم تشكيلها تحديًا للسلام والأمن الدوليين".

ودعا الموقع إلى "مضاعفة الجهود التي تستهدف مواجهة مشروع فاغنر، حيث إن من شأن هذا إرسال رسالة إلى موسكو أن تسليحها للشركات العسكرية الخاصة باعتبارها قوات بالوكالة لن يمر من غير ملاحظة أو مواجهة".