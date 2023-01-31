وكالة إيرانية: طهران حددت الشركة المصنعة للمسيرات التي قصفت أصفهان

وقالت الوكالة الإيرانية: "أظهر الفحص الفني لبقايا إحدى المسيرات التي أسقطتها وحدات الدفاع خلال الهجوم على مجمع ورشة وزارة الدفاع في أصفهان ليلة السبت، معلومات قيمة للمؤسسات الأمنية".

وأشار التقرير إلى أنه "من خلال تحليل مكونات الجسم والمحركات وإمدادات الطاقة ونظام الملاحة لهذه المسيرات الصغيرة ومطابقته مع الأمثلة الموجودة، تم تحديد الشركة المصنعة لها بدقة وتم الكشف عن أدلة مهمة".

وتابع أنه "في العام 2019، تعرضت الورشة نفسها لهجوم مشابه من قبل مسيرات صغيرة وكان هجومًا فاشلًا أيضًا".

وأضافت: "تشير المعلومات إلى أنه بسبب التمكن الفني للإدارات ذات الصلة، وكذلك إنشاء أنظمة إلكترونية متطورة في المراكز التي توجد فيها احتمالية لأعمال تخريبية مماثلة، فإن احتمالية التصدي وإفشال مثل هذه الهجمات قد زادت".