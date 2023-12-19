مصرع وإصابة العشرات في حريق بكوناكري

قضى 13 شخصا على الأقلّ وأصيب 178 آخرون في حريق اندلع، الإثنين، وسط كوناكري عاصمة غينيا، إثر انفجار مستودع الوقود الرئيسي في البلاد، وتسبّب أيضا بإغلاق المدارس والإدارات.

وقع الحادث قرابة منتصف الليل (محليا وبتوقيت غرينيتش) في أكبر مستودع للوقود تابع لشركة النفط الغينية العامة في كالوم، حيّ المال والأعمال في كوناكري.

وقالت الحكومة، في بيان، إن "الحصيلة غير النهائية حتى الظهر هي 13 قتيلا و178 جريحا من الغينيين والأجانب"، لافتة إلى أن 89 جريحا تمكنوا بعد تلقيهم العلاج من العودة إلى عائلاتهم.

وبعد الحادث، صرّح الجرّاح مامادوبا سيلا الذي يعمل في مستشفى دونكا: "يصل الجرحى بالعشرات إلى أكبر مستشفيين في كوناكري وهما إينياس دين ودونكا".

وأكّد دانسا كوروما، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، وهي الهيئة التشريعية التي استحدثها العسكر بعد استيلائهم على السلطة في 2021 أن الحادث "تسبّب بأضرار كثيرة، بما في ذلك خسائر بشرية".

وأعلنت الحكومة إغلاق المدارس وطلبت من موظّفي القطاعين العام والخاص البقاء في منازلهم، في دائرة كوناكري الكبرى التي تشمل العاصمة وضواحيها.

وتوجهت عشرات المركبات التابعة للدفاع المدني وشاحنات لشركة المياه الوطنية إلى موقع الحادث. وتم بعد الظهر احتواء الحريق إلى حد كبير.

وأوضحت الحكومة أن "معدّات إضافية في طريقها لاحتواء الحريق والحدّ من تداعياته".

ودعت سكان "المناطق المتاخمة" إلى "الابتعاد عن الموقع "ليس حفاظا على سلامتهم الشخصية فحسب، بل أيضا من أجل السماح للأجهزة بالعمل بكلّ أمان".

وضربت قوات الأمن طوقا حول منطقة المرفأ، بواسطة حواجز فاصلة تمتدّ على عدّة كيلومترات في الموقع الذي تنتشر فيه رائحة قويّة لوقود محروق.

وأعلنت الحكومة بقاء محطات الوقود مغلقة "في الساعات المقبلة ريثما يتمّ إعداد حصيلة مرحلية وفتح تحقيق لتحديد الأسباب والمسؤوليات".