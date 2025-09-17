بعد اغتيال ميليسا هورتمان.. فوز لي يعيد التوازن إلى مجلس نواب مينيسوتا

فاز الديمقراطي "إكس بي لي" بالانتخابات التكميلية التي جرت يوم الثلاثاء لشغل مقعد مجلس نواب مينيسوتا الذي كانت تشغله إحدى أبرز القياديات الديمقراطيات قبل اغتيالها.

وكانت النائبة ميليسا هورتمان، من بروكلين بارك، قد شغلت هذا المقعد حتى مقتلها في يونيو/حزيران الماضي.

يذكر أن لي كان سابقًا عضوًا في مجلس مدينة بروكلين بارك، وقد تغلب على وكيلة العقارات الجمهورية روث بيتنر في هذا الدائرة التي تميل بشكل كبير إلى الديمقراطيين.

ويعيد فوز لي التوازن إلى مجلس النواب ليصبح 67-67، مما يحافظ على اتفاقية تقاسم السلطة التي كانت قائمة خلال معظم جلسة التشريع لعام 2025، بعد أن فقد الديمقراطيون أغلبيتهم في المجلس في انتخابات 2024.