أمريكا واليابان بصدد تطوير صاروخ اعتراضي فرط صوتي

قالت صحيفة "يوميوري" اليابانية اليوم الأحد، إن اليابان والولايات المتحدة ستتفقان خلال هذا الأسبوع على تطوير مشترك لصاروخ اعتراضي لمواجهة الرؤوس الحربية فرط الصوتية التي تطورها كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وأضافت يوميوري، أن الهدف من الاتفاق، الذي من المتوقع حدوثه عندما يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا يوم الجمعة في الولايات المتحدة، هو استهداف الأسلحة المصممة لتفادي الدفاعات المضادة للصواريخ الباليستية الحالية.

ولم تشر الصحيفة إلى المصدر الذي استقت منه المعلومات. كما لم يتسن الوصول إلى مسؤولين في وزارة الخارجية اليابانية للتعليق.