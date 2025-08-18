بدء اجتماع قادة أوروبا مع ترامب وزيلينسكي
logo
العالم

ترامب يستقبل قادة أوروبا بتطمينات عن لقائه ببوتين

ترامب يستقبل قادة أوروبا بتطمينات عن لقائه ببوتين
الرئيسان الأمريكي والأوكراني خلال اللقاءالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2025، 7:34 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه ناقش "أمورا كثيرة" في اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن ما تحقق اليوم يعد نجاحا حتى الآن.

وأكد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين وافق خلال قمتهما الأسبوع الماضي على ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام.

وأضاف ترامب، متحدثا في بداية اجتماع مع سبعة قادة أوروبيين وزيلينسكي، أنه سيسعى إلى عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأوكراني والروسي، وفق وكالة أنباء "رويترز".

أخبار ذات علاقة

"اتفاق تحت النار".. ترامب يكشف ملامح خطة جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا

"اتفاق تحت النار".. ترامب يكشف ملامح خطة جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا

وقال ترامب في مطلع محادثاته مع الزعماء الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "في خطوة مهمة للغاية، وافق الرئيس بوتين على قبول روسيا ضمانات أمنية لأوكرانيا وهذه إحدى النقاط الرئيسية التي نحتاج إلى أخذها في الاعتبار وسننظر فيها على الطاولة، إضافة إلى من سيفعل ماذا".

وأضاف: "أعتقد أن الدول الأوروبية ستتحمل جزءا كبيرا من العبء. سنساعدها وسنجعلها آمنة للغاية".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC