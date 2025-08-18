ترامب يستقبل قادة أوروبا بتطمينات عن لقائه ببوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه ناقش "أمورا كثيرة" في اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن ما تحقق اليوم يعد نجاحا حتى الآن.

وأكد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين وافق خلال قمتهما الأسبوع الماضي على ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام.

وأضاف ترامب، متحدثا في بداية اجتماع مع سبعة قادة أوروبيين وزيلينسكي، أنه سيسعى إلى عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأوكراني والروسي، وفق وكالة أنباء "رويترز".

وقال ترامب في مطلع محادثاته مع الزعماء الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "في خطوة مهمة للغاية، وافق الرئيس بوتين على قبول روسيا ضمانات أمنية لأوكرانيا وهذه إحدى النقاط الرئيسية التي نحتاج إلى أخذها في الاعتبار وسننظر فيها على الطاولة، إضافة إلى من سيفعل ماذا".

وأضاف: "أعتقد أن الدول الأوروبية ستتحمل جزءا كبيرا من العبء. سنساعدها وسنجعلها آمنة للغاية".



