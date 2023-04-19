شولتس: واجبنا مساعدة الأجانب على الخروج من السودان

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، إن الوضع في السودان خطير على كل من السودانيين وغيرهم، وإن برلين يقع على عاتقها واجب المساعدة في خروج المواطنين الألمان ومواطني الدول الأخرى من البلاد.

وأضاف، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا: "نشعر بالتزامنا بالتفكير في سبل المغادرة والمساعدة على إنجاز ذلك. إذا فعلنا شيئا فلن نفعله لأنفسنا فقط".

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن الجيش الألماني اضطر إلى وقف مهمة لإجلاء نحو 150 مواطنا من السودان بسبب القتال في الخرطوم.