ميدفيديف: لدينا الأسلحة الكافية لمواصلة القتال في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن مخزونات البلاد من الأسلحة تكفي لمواصلة القتال في أوكرانيا، وذلك ردا على تقارير غربية أفادت بأن روسيا تعاني من نفاد الصواريخ والمدفعية.

وذكر ميدفيديف خلال زيارة لمصنع ينتج بنادق كلاشينكوف في إيجيفسك، على بعد نحو ألف كيلو متر شرقي موسكو: "خصومنا يراقبون الوضع، ويدلون بتصريحات بصفة دورية عن أننا ليس لدينا هذا أو ذاك.. أريد أن أخيب آمالهم. لدينا ما يكفي من كل شيء".

وظهر ميدفيديف في مقطع مصور على قناته على تطبيق "تيليغرام" وهو يتفقد بنادق كلاشينكوف وقذائف مدفعية وصواريخ وطائرات مُسيرة.