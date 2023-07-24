اجتماع "المحاولة الأخيرة" بين نتنياهو وهرتسوغ للخروج من "نفق التعديلات"

أعلن ما يقارب ألف ضابط وجندي في الخدمة الاحتياطية في إسرائيل، يوم الأحد، تعليق خدمتهم التطوعية، احتجاجا على خطة حكومة اليمين الائتلافي برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.

وبعث عناصر الشعبة الاستخباراتية رسالة موقعة الى رئيس شعبة الاستخبارات (أمان)، أهارون حاليفا، يعلنون فيها عن توقفهم عن الخدمة احتجاجا على خطة التعديلات القضائية.

وحسب المصادر الإعلامية الإسرائيلية، فإن من بين الموقعين على الرسالة 951 ضابطا وعنصرا نشطا في الخدمة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عصر الأحد، أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الذي عاد اليوم من زيارته الرسمية لواشنطن، توجه مباشرة إلى مستشفى "شيبا" للاجتماع مع نتنياهو في محاولة لبحث عن فرصة توافقية وتسوية مقبولة.

وذكر ديوان الرئاسة الإسرائيلية، في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، أن الرئيس هرتسوغ "وصل إلى إسرائيل بعد إنهاء زيارته الدبلوماسية للولايات المتحدة".

وأضاف البيان أنه "يعمل مع فريقه، طوال الوقت وخلال زيارته، على محاولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع جميع الأطراف ".

وقال هرتسوغ لنتنياهو خلال الاجتماع "نحن في حالة طوارئ وطنية؛ يجب أن نتوصل إلى اتفاق".

وحسب البيان، يعتزم هرتسوغ الاجتماع في وقت لاحق اليوم مع زعيم المعارضة، يائير لبيد.

وتستمر المعارضة الإسرائيلية منذ الخميس الماضي، في حشد أنصارها في القدس للتظاهر المستمر بمحيط مبنى الكنيست، تعبيرا عن رفضها للتعديلات القضائية وإلغاء حجة المعقولية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية كخطوة أولى.