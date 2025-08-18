ترامب: لن يرضى الديمقراطيون ولو تنازلت روسيا عن موسكو وسانت بطرسبرغ

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مما وصفه بـ"التقارير التي أصدرتها وسائل الإعلام المزيفة"، وانتقدت نتائج لقائه خلال قمة ألاسكا نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهاجم الديمقراطيين قائلاً: "لو منحتنا روسيا موسكو وسانت بطرسبرغ، فسيصفون ذلك بأنه يوم سيئ".

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" أنه مقتنع تمامًا أنه إذا رفعت روسيا يديها وقالت: "نستسلم، نعترف بالهزيمة، نسلم، وسنمنح أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية العظيمة، أكثر الدول تبجيلًا واحترامًا وقوة على مر التاريخ، مدينتي موسكو وسانت بطرسبرغ وكل ما يحيط بهما في دائرة تمتد لألف ميل"، فإن وسائل الإعلام الزائفة وشركاءها من الديمقراطيين سيقولون إن هذا يوم سيئ ومهين لدونالد ترامب" وفق تعبيره.

وأردف الرئيس الأمريكي: "سيقولون إنه يعد من أسوأ الأيام في تاريخ بلادنا. لكن هذا هو السبب في أنها تُسمى وسائل الإعلام الزائفة، والديمقراطيون اليساريون المتطرفون الذين يفشلون بشكل صارخ. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!!"، على حد تعبيره.

"الإعلام الكاذب"

وفي وقت سابق من اليوم، فتح ترامب النار على "وسائل الإعلام الكاذبة" بشأن مكان انعقاد قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن اختيار ولاية ألاسكا كمكان للقاء كان محل خلاف.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "وسائل الإعلام الكاذبة تردد منذ ثلاثة أيام أنني منيت 'بهزيمة كبرى' بسماحي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد قمة مهمة في الولايات المتحدة. في الواقع، كان يفضل عقد هذا الاجتماع في أي مكان آخر غير الولايات المتحدة، ووسائل الإعلام الكاذبة تعلم ذلك. كان هذا إحدى النقاط الرئيسة للخلاف"، وفق قوله.

الأنظار تتجه إلى واشنطن

يشار إلى أن الأنظار تتجه اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويحظى اللقاء بأهمية كبرى ليس لأنه يأتي عقب قمة ترامب - بوتين في ألاسكا، بل لأنه يجمع حول زيلينسكي مظلة أوروبية غير مسبوقة، بعدما قرر قادة الاتحاد الأوروبي الكبار مرافقته إلى واشنطن.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى جانب قادة فنلندا وإيطاليا والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، حضورهم الاجتماع التاريخي، الذي يعد ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة، ويُنظر إليه على أنه فرصة لرسم الخطوط العريضة لتسوية سياسية محتملة.