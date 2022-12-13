سول تتوعد برد دولي "حازم وموحد" ضد أي استفزاز من بيونغيانغ

توعدت كوريا الجنوبية برد فعل دولي "حازم وموحد" ضد "أي استفزاز إضافي" من قبل كوريا الشمالية، وسط مباحثات بين سول وواشنطن وطوكيو حول "خيارات الرد"، بما في ذلك "قدرات الضربات المضادة".

وقال كيم جون، ممثل كوريا الجنوبية الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، في اجتماع مع نظيريه الأمريكي والياباني، الثلاثاء، إن كوريا الشمالية "أصبحت أكثر عدوانية ووقاحة في تهديدها النووي"، بحسب تعبيره.

وشدد كيم جون على أن "أي استفزاز إضافي من كوريا الشمالية سيقابل برد حازم وموحد من المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة "ستنسق العقوبات وتسد الثغرات في نظام العقوبات الدولي على كوريا الشمالية".