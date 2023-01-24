مقتل ضابطين وإصابة آخر بهجوم جنوب إيران

أفادت مصادر رسمية إيرانية، بأن ضابطين من قيادة الشرطة قتِلا في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي على أيدي مجهولين في بمبور بإقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وقال قائد شرطة سيستان وبلوشستان، العميد محمد قنبري، لوكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للحرس الثوري: إن "الهجوم الذي استهدف عناصر دورية مركز الشرطة المركزي لمدينة بمبور، أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة آخر".