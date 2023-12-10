لماذا تسعى الهند لاغتيال الانفصاليين السيخ في الخارج؟

أصدرت وزارة العدل الأمريكية في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، إعلانًا مذهلًا حول محاولة مسؤول حكومي هندي اغتيال مواطن أمريكي على الأراضي الأمريكية، وفق ما أفادت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية.

ونقل تقرير للمجلة عن الوزارة، أن المسؤول الهندي عرض دفع 100 ألف دولار لقاتل محترف لاغتيال جورباتوانت سينغ بانون، الناشط الهندي المؤيد لانفصال ولاية البنجاب الهندية وتشكيل دولة مستقلة.

والحادثة ليست الأولى التي يُتهم فيها مسؤولون هنديون بتنفيذ محاولات اغتيال لناشطين سيخ مؤيدين لانفصال البنجاب، فقبل شهرين فقط، أعلن رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو أن الهند مسؤولة عن مقتل هارديب سينغ نيجار، وهو انفصالي قُتل بالرصاص في يونيو/ حزيران خارج مكان عبادة للسيخ في كولومبيا البريطانية.

شكلت النزعة الانفصالية السيخية تهديدًا للدولة الهندية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، عندما شن الانفصاليون تمردًا دمويًّا على أمل تحويل البنجاب إلى دولة مستقلة تسمى خالستان لكن هذه التهديدات تلاشت إلى حد كبير منذ ذلك الحين، مع إبقاء القضية حية في الغالب من قبل المتعصبين في الشتات.

وتساءلت المجلة عن الأسباب التي تدفع الهند لتعريض علاقات جيوسياسية مهمة للخطر من أجل قتل شخصين يعتبران "على الهامش السياسي"، فيما اتهمت الحكومة الهندية كندا بتوفير "المأوى" لـ "الإرهابيين والمتطرفين" الذين "يهددون سيادة الهند وسلامة أراضيها"، على الرغم من نفي مسؤوليتها عن الهجوم، بينما أشار محللون إلى أن الاغتيالات تهدف إلى تعزيز صورة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كزعيم قوي وحاسم.

لماذا تنفذ الهند هذه الاغتيالات ؟

رأت المجلة أنه لفهم هذه الاغتيالات فيجب فهم "المشروع الأيديولوجي" الذي يناصره مودي، يريد رئيس الوزراء الهندي إنشاء أمة هندوسية حيث لا يكون المسيحيون والمسلمون مواطنين متساوين أو مواطنين على الإطلاق، ولذلك فهو يتوقع معارضة من كلا المجتمعين، لكن القوميين الهندوس يعتقدون أن السيخية هي فرع من الهندوسية، وليست عقيدة منفصلة، ولذلك يتوقعون أن يدعمهم السيخ.

وقد استحضرت نيودلهي التمرد الذي ابتلي به البنجاب ذات يوم، زاعمة أن "السيخ الهنود" يتعرضون للخداع من قِبَل السيخ الانفصاليين الناشطين في الخارج لحملهم على معارضة سياسات الحكومة، وهذا الاحتجاج كان له عواقب ملموسة فبمجرد أن تعلن الدولة أن الانفصاليين في الخارج يشكلون تهديدًا خطيرًا، فعليها أن تتصرف كما لو كان الأمر كذلك بالفعل، وإذا كانت الادعاءات الأمريكية والكندية صحيحة بأن الهند مسؤولة عن هذه الاغتيالات فهذا يعني أن نيودلهي أصبحت تصدق دعايتها الخاصة.