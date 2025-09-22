تصدرت المشهد بعد اغتيال زوجها تشارلي.. من هي إريكا كيرك؟

برز اسم إريكا كيرك في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، عقب اغتيال زوجها الناشط السياسي المحافظ تشارلي كيرك، لتتجه الأنظار نحو سيرتها الشخصية ودورها الجديد على رأس واحدة من أبرز المنظمات المؤثرة في الأوساط اليمينية الأمريكية.

وفي مشهد لافت الاثنين، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنصة الرئيسة في حفل تأبين صديقه وداعمه الشاب تشارلي كيرك، الذي رحل مؤخراً، ليواسي زوجته في مصابها الأليم.

أخبار ذات علاقة أحضان وقبلات.. ترامب يلفت الأنظار خلال مواساة إريكا أرملة كيرك (فيديو)‎

لكن مشهد المواساة كان لافتاً للأنظار بشدة، حيث احتضن الرئيس الأمريكي إريكا، وقبّلها، وظل واقفاً إلى جوارها لعدة دقائق وهو يلف ذراعه حولها، في لقطة المراسم.

من هي إريكا كيرك؟

وُلدت إريكا لين كيرك عام 1988، وعُرفت قبل زواجها باسم إريكا فرانزفي. درست العلاقات الدولية والسياسة، كما تابعت دراسات عليا في مجالي القيادة المسيحية والدراسات الكتابية، ما أتاح لها الجمع بين النشاط المجتمعي والخلفية الأكاديمية ذات الطابع السياسي والديني.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، دخلت كيرك الأضواء عام 2012 عندما تُوجت بلقب ملكة جمال أريزونا USA، لتتحول لاحقًا نحو مجالات العمل الخيري والإعلامي. أسست منظمة غير ربحية تحمل اسم Everyday Heroes Like You، والتي تهدف إلى دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

كما أطلقت بودكاست بعنوان Midweek Rise Up ركز على القيم الأسرية والروحانية.

وارتبطت كيرك بالناشط تشارلي كيرك عام 2021، وأنجبت منه طفلين. وقد شكّلا معًا ثنائيًا حاضرًا بقوة في المشهد السياسي المحافظ، حيث عُرف تشارلي بتأسيس منظمة Turning Point USA ذات النفوذ الواسع بين الشباب الجمهوريين.

الدور الجديد بعد الاغتيال

في 10 أيلول/ سبتمبر 2025، قُتل تشارلي كيرك في حادثة إطلاق نار خلال فعالية بولاية يوتا، وهو ما مثّل صدمة كبرى في الأوساط السياسية.

وبعد أيام قليلة، اختار مجلس إدارة المنظمة زوجته إريكا لتكون الرئيس التنفيذي ورئيس المجلس خلفًا له، في خطوة هدفت إلى الحفاظ على إرثه واستمرارية المشروع السياسي الذي أسسه.

ويرى مراقبون أن إريكا كيرك باتت أمام تحدٍ مزدوج، فهي من جهة أرملة تسعى للحفاظ على إرث زوجها السياسي، ومن جهة أخرى وجه نسائي جديد في الحركة المحافظة الأمريكية، ما يمنحها مساحة للتأثير في توجهات الناخبين الشباب ودور المرأة داخل هذا التيار.