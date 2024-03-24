روسيا: واشنطن لم تزودنا بمعلومات قبل هجوم موسكو ولا اتصالات بعده

نفت روسيا أن تكون الولايات المتحدة زودتها بأي "معلومات محددة" قبل الهجوم الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو، وأدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وخلافاً لما أعلنته واشنطن في وقت سابق، أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة "لم تقدم أي معلومات محددة لنا". وأضاف أنه لم يحدث أي اتصال بعد الهجوم.

كذلك نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن أنطونوف أنه "لم تكن هناك اتصالات"، وأضاف أن "الشر الأعظم هو الإرهاب، وأن الجانب الأكثر أهمية في العلاقات الروسية الأمريكية برمته هو مكافحة الإرهاب".

وقال السفير الروسي إن الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا، في مجال الحرب على الإرهاب "دُمرت"، وأن "الخطأ ليس من جانب موسكو".