جدل في بلجيكا بعد تصريح صادم لعضو مجلس بلدي محجبة

أثارت نائبة محجبة في جلسة مجلس بلدية مولينبيك إحدى مناطق العاصمة البلجيكية بروكسل، جدلاً واسعًا بعد أن انتقدت تصريحات عنصرية تستهدف النساء المسلمات.

وقالت النائبة صالحة رئيس المنتمية لحزب العمل الاشتراكي Vooruit، لمعارضيها: "إذا أزعجناكم، ارحلوا!"، ما أثار عاصفة سياسية في البلاد.

صالحة، التي تمثل بلدية مولينبيك، احتجت على تعليقات عنصرية تجاه النساء المحجبات، والتي قرأتها تحت منشور على صفحة حزب الحركة الإصلاحية (MR) في بلدية مولينبيك.

أخبار ذات علاقة فرنسا تقر قانونًا ضد المحجبات

كما وجهت انتقادًا شديدًا لأعضاء الحزب، واصفة إياهم بأنهم "متواطئون" في الترويج لتلك التصريحات.

وأضافت: "إذا كان وجودنا يزعجكم إلى هذا الحد، وإذا كنتم لا تريدون رؤيتنا، فهناك 19 بلدية في المنطقة. إذا كانت الحياة في مولينبيك لا تطاق، فانتقلوا إلى مكان آخر. ارحلوا"، وفق ما نقلت صحيفة "بروكسل توداي".

ردود فعل أعضاء المجلس البلدي وأزمة التمثيل

تصريحات صالحة أثارت ردود فعل غاضبة، حيث اعتبر عضو المجلس البلدي ديديي ميليس (MR) أن رئيس لا يحق لها أن تعطيه "دروسًا"، مؤكدًا أنه يجب عليها تمثيل جميع سكان البلدية.

وأضاف: "أن يُقال لي أنا البلجيكي، يجب أن أترك بلديتي لأن شخصًا آخر لا يشارك نفس معتقداتي؟ هذا أمر غير مفهوم على الإطلاق" وفق تعبيره.

مع ذلك، اعترف ميليس بأن التعليقات التي اعتُبرت عنصرية "كان من الأفضل عدم نشرها"، مشيرًا إلى أنها ظهرت قبل أسبوعين أو ثلاثة، وأنها ضاعت وسط العدد الكبير من المنشورات.

لكن صالحة رئيس لم تهدأ، وقالت: "من الوقاحة أن يقول ذلك. على صفحة سياسية، يتحمل الممثلون مسؤولية التعليقات، بما في ذلك التعليقات العنصرية. لم يعتذر ويجرؤ على القول إنه مستاء"، وأوضحت أنها لا تؤمن بـ"كراهية بلدتها أو تشويه سمعتها علنًا".

تحذيرات من سيناريو "الشريعة أو الرحيل" وتأثيراته

ردود الفعل من أعضاء MR كانت قوية أيضًا، حيث دعا رئيس المجموعة جورج-لويس بوشيه إلى "وقف هذا الانقسام الطائفي".

وأكد أن رئيس تفرض معيارًا ثقافيًا جديدًا وتنكر حيادية الدولة، وتسمح لمن يريد الحفاظ على نموذج التعايش في البلاد بأن "يرحل إذا لم يعجبه الوضع".

من جهتها، وصفت النائبة مليسا أميرخزي سلوك رئيس بـ"الغرور غير المقبول"، وحذرت من سيناريو خطير، وقالت: "بعد تصريحاتها، الحقيقة أنه قريبًا سيكون الأمر إما الشريعة أو الرحيل".