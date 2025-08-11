روسيا تسيطر على منطقة جديدة شرق أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، إن قواتها سيطرت على حي لوناتشارسكي السكني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا والتي أعادت كييف تسميتها إلى فيدوريفكا في العام 2016.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأوكرانية بأن 12 شخصا على الأقل أصيبوا جراء غارات شنتها روسيا على منطقة زابوريجيا.

وأوضحت الوزارة في منشور على منصة "إكس" أن الهجوم نُفذ بقنابل جوية موجهة، مما ألحق أضرارا بمناطق سكنية ومحطة حافلات ومركز طبي.

وأضافت: "أصيب 12 شخصا على الأقل بجروح، وانتشل أفراد الطوارئ مصابا من تحت أنقاض أحد المباني المدمرة".