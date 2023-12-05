مقتل 85 شخصًا بـ"نيران صديقة" في نيجيريا

أدّى قصفٌ للجيش النيجيري إلى مقتل 85 مدنيًّا على الأقل، في ولاية كادونا خلال احتفال ديني، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف في بيان اليوم الثلاثاء.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ "نيما" على صفحتها على فيسبوك: "تلقى مكتب المنطقة الشمالية الغربية معلومات من السلطات المحلية تفيد بدفن 85 جثة حتى الآن، فيما تستمر عمليات البحث".

وبعد نفيه، اعترف الجيش بوقوفه وراء هذا الهجوم بطائرة دون طيار عن طريق الخطأ على قرية تودون بيري بهذه الولاية الواقعة شمال غربي البلاد، وفق مصادر إعلام محلية.

وصرَّح مفوض ولاية كادونا النيجيرية للأمن الداخلي والشؤون الداخلية، صموئيل أروان، أن القوات الجوية الوطنية قصفت قريةً بـ"الخطأ" خلال عملية روتينية ضد المتشددين في المنطقة. وأوضح أروان في بيان، أن القصف على القرويين كان "غير مقصود ومؤسفًا".

ولم يذكر أروان أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الحادث. وأضاف أروان أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في المنطقة التي تعرَّضت للقصف، وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتواجه نيجيريا في الآونة الأخيرة هجمات تشنُّها عصابات مسلحة وأيضًا تنظيمات إرهابية مثل بوكو حرام.