بعد محاولة تمزيق مصحف.. وزيرة كندية تندد بجرائم الكراهية ضد المسلمين
نددت وزيرة التجارة الكندية ماري نغ، السبت، بجريمة كراهية عند أحد المساجد، قائلة إن الواقعة التي ذكرت جمعية إسلامية أنها تتعلق على ما يبدو بمحاولة لتمزيق نسخة من القرآن "لا مكان لها في المجتمع الكندي".
وقالت جمعية ماركام الإسلامية في بيان، إن شخصا جاء إلى المسجد في بلدة ماركام، التي تبعد 30 كيلومترا شمالي تورونتو، يوم الخميس، ومزق مصحفا، على ما يبدو، وتحدث إلى المصلين بشكل غاضب ثم حاول بعد ذلك دهسهم بسيارته.
شعرت بانزعاج شديد لسماع جرائم الكراهية التي تتسم بالعنف والسلوك العنصري في جمعية ماركام الإسلامية.. هذا العنف والإسلاموفوبيا لا مكان لهما في مجتمعاتنا.
ماري نغ، وزيرة التجارة الكندية
وأضافت الوزيرة في منشور على تويتر: "شعرت بانزعاج شديد لسماع جرائم الكراهية التي تتسم بالعنف والسلوك العنصري في جمعية ماركام الإسلامية".
ولم تذكر أي تفاصيل عن الواقعة، لكنها قالت: "هذا العنف والإسلاموفوبيا لا مكان لهما في مجتمعاتنا".
من جانبه، قال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين في تغريدة على تويتر إنه "منزعج للغاية" من الواقعة.