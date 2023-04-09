بعد محاولة تمزيق مصحف.. وزيرة كندية تندد بجرائم الكراهية ضد المسلمين

نددت وزيرة التجارة الكندية ماري نغ، السبت، بجريمة كراهية عند أحد المساجد، قائلة إن الواقعة التي ذكرت جمعية إسلامية أنها تتعلق على ما يبدو بمحاولة لتمزيق نسخة من القرآن "لا مكان لها في المجتمع الكندي".

وقالت جمعية ماركام الإسلامية في بيان، إن شخصا جاء إلى المسجد في بلدة ماركام، التي تبعد 30 كيلومترا شمالي تورونتو، يوم الخميس، ومزق مصحفا، على ما يبدو، وتحدث إلى المصلين بشكل غاضب ثم حاول بعد ذلك دهسهم بسيارته.