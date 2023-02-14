تقرير: أمريكا تدرس إرسال أسلحة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا

فادت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الأمريكي يدرس إرسال آلاف الأسلحة التي جرى ضبطها وأكثر من مليون طلقة ذخيرة إلى أوكرانيا، بعدما كانت في الأصل متجهة إلى مقاتلين مدعومين من إيران في اليمن.

وجاء في تقرير الصحيفة: "قال مسؤولون أمريكيون إنهم يبحثون إرسال أكثر من 5000 بندقية هجومية إلى أوكرانيا و1.6 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة وعدد قليل من الصواريخ المضادة للدبابات".

وأضاف المسؤولون الذين لم تكشف الصحيفة عن هوياتهم أن المضبوطات التي تبحث أمريكا إلى أوكرانيا تشمل أيضا "أكثر من 7000 من الأدوات المفجرة التي جرى ضبطها في الأشهر القليلة الماضية قبالة الساحل اليمني من مهربين يشتبه بأنهم يعملون لصالح إيران".