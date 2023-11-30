مسلحون يحتلون ثكنة في بوركينافاسو ويخلفون دمارا هائلا



تمكن مسلحون من السيطرة على ثكنة دجيبو شمال بوركينافاسو، التي تعاني من هجمات متزايدة للمتمردين رغم مساعيها لبناء تحالفات أمنية جديدة مع روسيا بعد طرد القوات الفرنسية قبل أشهر.

وذكر تقرير لإذاعة "فرنسا الدولية"، أن "سيطرة مسلحين جاءت بعد 3 ساعات من اشتباكات عنيفة مع الجيش البوركيني" دون أن يذكر ما إذا تمكنت السلطات من استعادة الثكنة الإستراتيجية.

وأضاف أن "الرد على هذه السيطرة جاء بضربات جوية شنها جيش بوركينافاسو"، مشيرا إلى أن للجيش آليات عسكرية وطائرات تمكنه من الرد على هذه التطورات الميدانية المتسارعة.

وبدوره نشر موقع "ناسا" المتخصص في كشف الحرائق ودرجات الحرارة صورا تظهر دمارا هائلا خلفته الاشتباكات، لكن لم يتبين من الصور هوية المسلحين الذين يحرسون الثكنة.

وبحسب المصادر المحلية، فإن هذه الاشتباكات بدأت عندما وصل المئات من المتشددين المنتمين لجبهة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة ما سرع ببدء المواجهات.

وتشهد بوركينافاسو مثلها مثل مالي والنيجر المجاورتين منذ العام 2015 موجة من أعمال العنف والهجمات الإرهابية، التي ترتكبها مجموعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وبحسب منظمة “أكليد” غير الحكومية التي تحصي ضحايا النزاعات أوقعت الهجمات أكثر من 17 ألف مدني وعسكري، قضى أكثر من ستة آلاف شخص منهم منذ مطلع العام الجاري، فيما نزح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد.