طالبان تنفي و"جبهة المقاومة" تؤكد السيطرة على مدينة شرق أفغانستان

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حركة طالبان الأفغانية، عبد النافع تكور، الاثنين، إعلان جبهة المقاومة الأفغانية المعارضة بزعامة أحمد مسعود، السيطرة على مدينة ”شاكي“ بولاية بدخشان الواقعة شمال شرق أفغانستان.

وقال عبد النافع تكور في تغريدة له عبر ”تويتر“ ”إن مدينة شاكي في ولاية بدخشان لم تسقط وهي كذبة“.

وأعلنت وزارة الدفاع التابعة لحركة طالبان، الاثنين، أن الملا محمد يعقوب وزير الدفاع، سافر إلى بدخشان والمنطقة الحدودية من هذه المحافظة لمعاينة قوات هذه المجموعة.

لكن بعض المصادر قالت إن الطائرة التي تقل الملا يعقوب لم تتمكن من الهبوط لسوء الأحوال الجوية وعادت إلى كابول.

من جانبه، أعلن صبغة الله أحمدي، المتحدث باسم جبهة المقاومة الأفغانية المعارضة، سيطرة قواته على مدينة ”شاكي“ بولاية بدخشان، مشيراً إلى أن ”قوات الجبهة تمكنت من أسر عدد من مقاتلي طالبان“.

وقال في تغريدة له عبر ”تويتر“ ”تمت السيطرة على مدينة شاكي التابعة لمحافظة بدخشان، وتم القبض على حاكم المنطقة وعشرة مرتزقة آخرين من حركة طالبان المحتلة من قبل القوات البطلة لجبهة المقاومة الوطنية الأفغانية. مبروك لكل ابناء الوطن“.

من ناحية أخرى، نشرت قوى الانتفاضة الشعبية صورة قالت إنها لحاكم منطقة شاكي ”مولوي أكرم“ الذي عينته حكومة حركة طالبان بالإضافة إلى نائبه محمد رحمن.

وكانت مصادر محلية قالت في وقت سابق إن قوات جبهة المقاومة الأفغانية المعارضة موجودة حاليًا داخل مدينة شاكي؛ واستسلم بعض عناصر طالبان وذهب آخرون إلى الجبال.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت فرض سيطرتها على الأراضي الأفغانية منتصف آب/أغسطس الماضي 2021 بالتزامن مع إنسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد.

كما أعلنت الحركة المتشددة في مطلع أيلول/سبتمبر من العام الماضي، تشكيل حكومة مؤقته برئاسة القيادي البارز في الحركة الملا محمد حسن آخوند.

ولم تعترف دول العالم بعد بحكومة طالبان، إلا إن بعض الدول أبقت التواصل السياسي والدبلوماسي مع الحركة، فيما أبقت دولاً أخرى سفاراتها مفتوحة في كابول.