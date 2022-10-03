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ترامب يرفع دعوى قضائية ضد "سي.إن.إن" بتهمة التشهير
تاريخ النشر: 03 أكتوبر 2022 21:52 GMT
تاريخ التحديث: 03 أكتوبر 2022 22:35 GMT

ترامب يرفع دعوى قضائية ضد "سي.إن.إن" بتهمة التشهير

رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد شبكة (سي.إن.إن) بتهمة التشهير، الاثنين، وطالب بتعويضات بقيمة 475 مليون دولار، مدعيا أن الشبكة شنت "حملة

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المصدر: رويترز

رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد شبكة (سي.إن.إن) بتهمة التشهير، الاثنين، وطالب بتعويضات بقيمة 475 مليون دولار، مدعيا أن الشبكة شنت ”حملة قذف وتشهير“ ضده.

وادعى ترامب في دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزائية الأمريكية في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، أن الشبكة استخدمت نفوذها كمؤسسة إخبارية رائدة لهزيمته سياسيا.

وامتنعت (سي.إن.إن) عن التعليق على القضية.

ويزعم ترامب في الدعوى أن الشبكة استخدمت أوصافا سيئة للتشهير به مثل ”عنصري“ و“تابع لروسيا“ و“متمرد“ و“هتلر“.

‭‭ ‬‬تأتي الدعوى في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السابق تحقيقا جنائيا من قبل وزارة العدل بتهمة الاحتفاظ بسجلات حكومية في ضيعته في مار الاجو بفلوريدا بعد تركه منصبه في يناير كانون الثاني 2021.

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