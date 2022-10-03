مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا تتضمن راجمات "هيمارس"

قال مصدران لرويترز، الاثنين، إن حزمة المساعدات الأمنية المقبلة التي تقدمها إدارة بايدن لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل أربع راجمات لأنظمة صواريخ المدفعية سريعة الحركة (هيمارس)، وذخائر وألغاما ومركبات مضادة للألغام.

وتبلغ قيمة حزمة المساعدات 625 مليون دولار. ومن المتوقع الإعلان عنها الثلاثاء. وهذه الحزمة هي الأولى منذ إعلان روسيا مؤخرا ضم أراض أوكرانية، والثانية بموجب ما يعرف بالسلطة الرئاسية لتقديم الدعم لأوكرانيا منذ أن حققت كييف مكاسب كبيرة في ساحة المعركة في منتصف سبتمبر أيلول.

وجاءت عمليات الضم في أعقاب ما أسمته روسيا استفتاءات في مناطق محتلة بأوكرانيا. وقالت الحكومات الغربية وكييف إن التصويت ينتهك القانون الدولي وإنه كان قسريا وغير تمثيلي.

وبموجب السلطة الرئاسية، حيث لا يُشترط موافقة الكونجرس، يمكن إرسال راجمات (هيمارس) الأربع والصواريخ المرتبطة بها ونحو 200 مركبة مضادة للألغام وذخيرة لمدافع الهاوتزر والألغام إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وهذه هي الحزمة الأولى في السنة المالية 2023 للحكومة الأمريكية والتي تعمل حاليا بموجب ما يُعرف بتدبير سد فجوة التمويل الذي يسمح للرئيس جو بايدن بسحب ما يصل إلى 3.7 مليار دولار من فوائض الأسلحة لنقلها إلى أوكرانيا حتى منتصف ديسمبر كانون الأول.

ورفض البيت الأبيض التعليق على الحزمة.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن حزمة الأسلحة قد تتغير من حيث القيمة والمحتوى في اللحظة الأخيرة.

وبهذا الإعلان قد تتجاوز المساعدات الأمنية الأمريكية منذ غزو روسيا لأوكرانيا 16.8 مليار دولار.