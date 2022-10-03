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الجيش الإسرائيلي: إحباط عملية لتهريب أسلحة من الأراضي الأردنية
تاريخ النشر: 03 أكتوبر 2022 20:35 GMT
تاريخ التحديث: 03 أكتوبر 2022 20:55 GMT

الجيش الإسرائيلي: إحباط عملية لتهريب أسلحة من الأراضي الأردنية

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، إحباطه تهريب أسلحة من الأراضي الأردنية. وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة نشرها عبر موقع "تويتر" إن قواته بالاشتراك مع الشرطة

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المصدر: إرم نيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، إحباطه تهريب أسلحة من الأراضي الأردنية.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة نشرها عبر موقع ”تويتر“ إن قواته بالاشتراك مع الشرطة أحبطا محاولة تهريب 62 قطعة سلاح في غور الأردن.

وأكد الجيش أنه اعتقل عنصرين من شبكة التهريب بعد وصولهما إلى السياج الحدودي، مشيراً إلى أن الاعتقال للمشتبه بهم جرى أثناء تلقيهم للمسدسات والأسلحة من طراز M-16.

وأضاف الجيش في تغريداته أنه ”في إطار العملية أيضاً، اعتقلت القوات الأمنية مشتبهاً آخر بتهمة المساعدة في محاولة التهريب قرب قرية الزبيدات“.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه ”تم نقل المعتقلين والأسلحة المضبوطة لاستكمال التحقيقات من قبل الشرطة“.

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