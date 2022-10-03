الجيش الإسرائيلي: إحباط عملية لتهريب أسلحة من الأراضي الأردنية

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، إحباطه تهريب أسلحة من الأراضي الأردنية.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة نشرها عبر موقع ”تويتر“ إن قواته بالاشتراك مع الشرطة أحبطا محاولة تهريب 62 قطعة سلاح في غور الأردن.

כוחות צה"ל ויחידת מג"ן של משטרת ישראל סיכלו ניסיון הברחת 62 נשקים במרחב חטיבת הבקעה והעמקים* כוחות איסוף של צה"ל והמשטרה זיהו מוקדם יותר היום חשוד סמוך לגבול במרחב חטיבת הבקעה והעמקים>> pic.twitter.com/dmaE52eifa — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 3, 2022

وأكد الجيش أنه اعتقل عنصرين من شبكة التهريب بعد وصولهما إلى السياج الحدودي، مشيراً إلى أن الاعتقال للمشتبه بهم جرى أثناء تلقيهم للمسدسات والأسلحة من طراز M-16.

وأضاف الجيش في تغريداته أنه ”في إطار العملية أيضاً، اعتقلت القوات الأمنية مشتبهاً آخر بتهمة المساعدة في محاولة التهريب قرب قرية الزبيدات“.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه ”تم نقل المعتقلين والأسلحة المضبوطة لاستكمال التحقيقات من قبل الشرطة“.