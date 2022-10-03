أمريكا.. المحكمة العليا تقبل النظر بدعاوى تطعن بحصانة شركات التكنولوجيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وافقت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، على النظر في دعويين تطعنان بالحصانة القانونية لشركات التكنولوجيا الكبرى، وعدم مسؤوليتها القانونية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها، في قرار يتوقع أن تكون له تداعيات بعيدة المدى.

الدعوى الأولى التي قبلتها المحكمة أقامتها عائلة الشاب الأمريكي نوهيمي غونزاليس الذي كان ضمن 130 شخصا قُتلوا في هجمات شنها تنظيم داعش في باريس 2015.

وتزعم الدعوى أن شركة غوغل انتهكت قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي من خلال عرض مقاطع فيديو للتنظيم على موقع يوتيوب تحرض على العنف.

وجاء في الدعوى أن ”خدمات غوغل لعبت دورا أساسيا وفريدا من نوعه في تطوير صورة تنظيم داعش ونجاحه في تجنيد أعضاء من جميع أنحاء العالم، وفي قدرته على تنفيذ الهجمات“.

وبموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات الصادر في 1996، لا تعتبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل غوغل وفيسبوك وتويتر، ناشرة، وهي ليست مسؤولة أمام القانون عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.

وكانت محكمة ابتدائية قضت في دعوى غونزاليس بأن غوغل تتمتع بالحماية القانونية بموجب القسم 230 الذي يزعم مؤيدوه أنه ضروري لحماية حرية التعبير على الإنترنت.

ومع ذلك تعرض القسم 230 لهجوم من قبل الديمقراطيين والجمهوريين على السواء، حيث يزعم المشرعون الديمقراطيون أن شركات التكنولوجيا تروّج لخطاب الكراهية اليميني المتطرف، بينما يزعم اليمين أنه يسمح للشركات بفرض رقابة على الأصوات المحافظة.

ومن بين أولئك الذين انتقدوا القسم 230 الرئيس السابق دونالد ترامب الذي تم حظره على تويتر وفيسبوك بعد هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير عام 2021.

والدعوى الثانية التي قبلتها المحكمة تتعلق باتهام تويتر بالتحريض على الإرهاب، وقد رفضت محكمة أدنى الحكم فيما إذا كانت المنصة تتمتع بحماية قانونية بموجب القسم 230.