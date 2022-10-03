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إيلون ماسك يقدم مقترحًا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ويضعه للتصويت
تاريخ النشر: 03 أكتوبر 2022 18:12 GMT
تاريخ التحديث: 03 أكتوبر 2022 19:10 GMT

إيلون ماسك يقدم مقترحًا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ويضعه للتصويت

فاجأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يوم الإثنين، متابعيه على موقع "تويتر" بتقديمه مقترحًا لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ووضع "ماسك" هذا المقترح من 3 بنود

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المصدر: فريق التحرير

فاجأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يوم الإثنين، متابعيه على موقع ”تويتر“ بتقديمه مقترحًا لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووضع ”ماسك“ هذا المقترح من 3 بنود لتصويت المغردين عبر المنصة، حيث كانت الأغلبية رافضة له حتى (الساعة 7 بتوقيت غرينتش).

ويتضمن المقترح ”إعادة الانتخابات في المناطق التي أعلنت روسيا ضمها مؤخرا، وهي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابورجيا، بإشراف الأمم المتحدة“.

وقال إن ”على روسيا مغادرتها إن كانت تلك إرادة الشعب“.

أما البند الثاني، فيشير إلى أن شبه جزيرة القرم ستكون روسية، كما كانت منذ عام 1783 (حتى خطأ خروتشوف)، إضافة إلى تأمين إمدادات المياه لها“.

أما البند الثالث بأن ”تصبح أوكرانيا دولة محايدة“.

وأضاف إيلون ماسك في تغريدة لاحقة أن ”هذه النتيجة ستكون هي في النهاية“، متسائلا عن ”أعداد الأشخاص الذين سيموتون قبل ذلك“.

وغزت روسيا أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، حيث تقول موسكو إنها عملية عسكرية خاصة لتخليص البلاد من ”النازيين وحماية شعب إقليم دونباس“، فيما تراها كييف وحلفاؤها حربًا تسببت بدمار واسع ومقتل الآلاف وتشريد الملايين.

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