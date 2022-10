إيلون ماسك يقدم مقترحًا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ويضعه للتصويت

فاجأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يوم الإثنين، متابعيه على موقع ”تويتر“ بتقديمه مقترحًا لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووضع ”ماسك“ هذا المقترح من 3 بنود لتصويت المغردين عبر المنصة، حيث كانت الأغلبية رافضة له حتى (الساعة 7 بتوقيت غرينتش).

ويتضمن المقترح ”إعادة الانتخابات في المناطق التي أعلنت روسيا ضمها مؤخرا، وهي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابورجيا، بإشراف الأمم المتحدة“.

وقال إن ”على روسيا مغادرتها إن كانت تلك إرادة الشعب“.

أما البند الثاني، فيشير إلى أن شبه جزيرة القرم ستكون روسية، كما كانت منذ عام 1783 (حتى خطأ خروتشوف)، إضافة إلى تأمين إمدادات المياه لها“.

أما البند الثالث بأن ”تصبح أوكرانيا دولة محايدة“.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022