تقرير أممي: سويسرا تعاني من مشاكل عنصرية منهجية

ذكر تقرير مقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين، أن سويسرا تعاني من مشكلة منهجية خطيرة تتعلق بالعنصرية ضد المنحدرين من أصول أفريقية، مع تقديم مجموعة كبيرة من الأمثلة من وحشية الشرطة إلى إحدى ألعاب الأطفال.

ولاحظ فريق العمل المعين من قبل الأمم المتحدة اتخاذ سويسرا تدابير إيجابية، لكنه عبّر عن مخاوفه بشأن التمييز العنصري وسلط الأضواء على عدة حوادث عقب زيارة قام بها إلى سويسرا هذا العام.

وقال الفريق: ”يشير تفشي هذا السلوك السيىء والإفلات من عقوبته إلى وجود مشكلة منهجية خطيرة“.

وأبدى سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف تقبله للنتائج بشكل عام في تعليقاته للجنة، رغم تشكيكه في استخدام الخبراء عددا محدودا من الأمثلة لاستخلاص نتائج على نطاق واسع.

وقال الخبراء إن هناك ألعاب ساحات سويسرية مستمرة مثل ”من يخاف الرجل الأسود؟“ ذات المضمون العنصري.

وأشار التقرير أيضا إلى وجود وحشية ”مروعة“ من الشرطة، مسلطا الضوء على وفاة البعض من ذوي البشرة السوداء في كانتون فود.

وقال يورج لاوبر لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين: ”تتفق سويسرا مع ملاحظاتكم أن العنصرية والتمييز العنصري، اللذين يشملان التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، مشكلات يجب حلها في الوقت العاجل“.

وأكد أن هناك تدابير جديدة طبقت لحل المشكلات، بما في ذلك إقامة مراكز لتقديم المشورة في الكانتونات لضحايا التمييز العنصري، كما أشار إلى تعزيز وتطوير البرامج التدريبية الشرطية.