اليونان سترحب بأي طلب تركي لعقد اجتماع بين ميتسوتاكيس وأردوغان

قالت اليونان يوم الإثنين، إنها سترحب بأي طلب من تركيا لعقد اجتماع بين رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة أوروبية في براغ هذا الأسبوع.

وتجدد التوتر بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، وسط تبادل الاتهامات بخرق المعاهدات وبالاستفزاز.

واتهم أردوغان اليونان بارتكاب ”جرائم ضد الإنسانية“، مشيرًا إلى الطريقة التي تتعامل بها مع المهاجرين، وباحتلال جزر منزوعة السلاح في بحر إيجه.

وتقول أثينا إن أنقرة تتحدى سيادة اليونان على الجزر وتستغل قضية الهجرة، واتهمت أردوغان بالإدلاء بتصريحات ”تحريضية“.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية يانيس أوكينومو للصحفيين، إن ”سعى الرئيس التركي… إلى عقد مثل هذا الاجتماع، فسيقيّم الجانب اليوناني الأمر ويرد بشكل إيجابي“.

وستعقد القمة الافتتاحية للمجتمع السياسي الأوروبي، وهو أحد أفكار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في براغ يوم الخميس وستركز على أزمة أوكرانيا وأمن الطاقة.

وستنضم دول من غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، منها تركيا وبريطانيا وأوكرانيا، إلى دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.

وذكر ميتسوتاكيس، أن آخر ما تحتاج إليه المنطقة في خضم الحرب في أوكرانيا هو مصدر آخر للتوتر بين اليونان وتركيا.