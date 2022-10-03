روسيا تطلق سراح مدير محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، إطلاق سراح المدير العام لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا الواقعة تحت سيطرة روسيا التي أوقفته الجمعة.

ويوجد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية خبراء في موقع المحطة النووية.

وكتب المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي في تغريدة: ”أرحب بالإفراج عن إيغور موراتشوف“، مضيفا: ”لقد تلقيت تأكيدا بأنه عاد إلى المنزل سالمًا وبصحة جيدة“.

وكانت ”دورية روسية“ قد اعتقلت موراتشوف الجمعة، أثناء توجهه من المصنع إلى بلدة إرنوغودار التي تسيطر عليها روسيا، كما أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية ”اينرغو-اتوم“.

وأوضحت أنه تم توقيف السيارة التي تنقل مدير المصنع وإخراجه منها ونقله ”معصوب العينين إلى جهة مجهولة“.

ودان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا السبت، ”الاحتجاز غير القانونيّ“ لسبب مجهول مندداً بـ“عمل إرهابي جديد من جانب روسيا“.

احتلت القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، في مطلع آذار/مارس، وهي ليست بعيدة عن خط التماس بين الأراضي التي تسيطر عليها كييف وتلك التي تحتلها موسكو.

تقع محطة الطاقة النووية في منطقة زابوريجيا وهي من الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا رسميًا الجمعة.

وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المحطة في أيلول/سبتمبر، لا يزال اثنان من المفتشين التابعين لها هناك.

في مواجهة القصف المنتظم الذي يثير مخاوف من وقوع حادث نووي كبير، تدعو الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة أمنية حول الموقع.

وفي هذا السياق، بدأ غروسي مشاورات مع كييف وموسكو اللتين سيقوم بزيارتهما هذا الأسبوع، حسب الوكالة.