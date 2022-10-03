توغو تعلن استقبال رئيس بوركينا فاسو المعزول

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكدت الحكومة في لومي (عاصمة توغو)، اليوم الإثنين، أن رئيس المجلس العسكري المطاح به في بوركينا فاسو، اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا، فرّ إلى توغو بعد الانقلاب العسكري في بلاده.

وقال وزير التواصل والناطق باسم الحكومة أكودا أيوودان إن استضافة داميبا في توغو تعود إلى التزام هذا البلد ”بالسلام في المنطقة الفرعية“.

وكان داميبا وافق، الأحد، على الاستقالة بعد يومين من التوتر الشديد الذي تمثّل خصوصا في تظاهرات مناهضة لفرنسا، بعدما انتشرت إشاعات على شبكات التواصل الاجتماعي عن منح فرنسا الحماية لداميبا.

ويسود التوتر بوركينا فاسو مذ أعلن عسكريون بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري الشاب، مساء الجمعة، إطاحة داميبا الذي تولى الحكم بدوره عبر انقلاب في كانون الثاني/ يناير الماضي، أطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري الذي فشل في احتواء العنف.

وفي الأشهر الأخيرة، تزايدت الهجمات التي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والعسكريين في شمال بوركينا فاسو وشرقها.

ومنذ العام 2015، تسببت الهجمات المنتظمة التي تشنها الحركات المسلحة التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش في مقتل الآلاف وتشريد نحو مليوني شخص.