قديروف يتعهد بإرسال 3 من أبنائه للقتال في أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف اليوم الإثنين، أن ثلاثة من أبنائه المراهقين سيلتحقون بالقتال في أوكرانيا حيث دعا إلى استخدام الأسلحة النووية.

وقال قديروف على تلغرام إن أبناءه أحمد وإيلي وآدم الذين تبلغ أعمارهم على التوالي 16 و15 و14 عاماً، كانوا يتلقون تدريبات عسكرية منذ ”فترة طويلة“ لتعلم كيفية استخدام ”مختلف أنواع الأسلحة“.

وأضاف: ”لقد حان الوقت (بالنسبة لهم) للظهور في معركة حقيقية، لا يسعني إلا أن أشيد بتصميمهم، وسيذهبون قريباً إلى خط المواجهة في أصعب مناطق المواجهات“.

ووفقًا لموقعه الإلكتروني الرسمي، لدى الزعيم الشيشاني 14 ولداً، لكن قد يكون لديه المزيد، بحسب وسائل إعلام روسية.

وكتب في منشور آخر اليوم الإثنين: ”لطالما اعتقدت أن المهمة الرئيسة للأب هي تعليم أبنائه التفاني والدفاع عن أسرهم وشعبهم وبلدهم، من يريد السلام، ليستعد للحرب!“.

ودعا قديروف السبت إلى استخدام ”أسلحة نووية محدودة القدرة“ في أوكرانيا، حيث تواجه القوات الروسية صعوبات ميدانية في عدة مناطق واضطرت إلى الانسحاب من بلدة ليمان الاستراتيجية.

وقال قديروف في رسالة على تلغرام: ”في رأيي ينبغي اتخاذ إجراءات أكثر حزما، وصولا إلى إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية محدودة القدرة“.

كما انتقد الزعيم الشيشاني الجنرال الروسي المكلف بالعمليات حول مدينة ليمان الكسندر لابين، معتبرا أنه لم يؤمن ”الاتصالات“ و ”الإمداد الضروري على صعيد الذخائر“ للجنود الذين كانوا يدافعون عن المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.

واعتبر الكرملين، اليوم الإثنين، أن دعوة قديروف لاستخدام أسلحة نووية محدودة القوة نابعة من العاطفة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: ”في الأوقات الصعبة، يجب رغم كل شيء استبعاد العواطف من أي تقييم (للوضع). نفضل إجراء تقييمات مدروسة وموضوعية“.

وأشاد ”بالمساهمة البطولية“ لقديروف في الهجوم على أوكرانيا، حيث أرسل مئات أو حتى الآلاف من الشيشان للمشاركة في القتال.

وفي الأسابيع الأخيرة، هدد الكرملين باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

يوم الجمعة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة هي التي شكلت ”سابقة“ باستخدام الأسلحة الذرية ضد اليابان في عام 1945.