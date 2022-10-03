صورة جديدة تكشف مستقبل الأمير هاري في العائلة الملكية البريطانية

قالت صحيفة بريطانية، اليوم الإثنين، إنه لن يكون هناك أي عودة للأمير هاري وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل للعائلة الملكية، بعد نشر أول صورة رسمية للعائلة الملكية عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الشهر الماضي.

وأظهرت الصورة الملك تشارلز الثالث مع زوجته كاميليا وابنه الأكبر ولي العهد البريطاني أمير وليز، ويليام وزوجته كيت ميدلتون، والتي نشرتها الصحف البريطانية، اليوم الإثنين.

ونقلت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ عن مؤرخ السيرة الملكية ريتشارد كاي، قوله، إن ”لمحة الابتسامة على وجه الملك تشارلز الثالث في الصورة، تظهر أنه لا يخاف مما ينتظره من الأمير هاري الذي يخطط لإصدار كتاب عن أسرار العائلة الملكية“.

وأضاف كاي أن ”حقيقة عدم وجود هاري وميغان في الصورة، هي إشارة إلى أنهما لن يعودا أبدا إلى الحياة الملكية البريطانية“.

وتابع: ”ليس من الصعب أن نتخيل كيف سيتم مشاهدة هذه الصورة في كاليفورنيا المشمسة، حيث يوجد منزل هاري وميغان.. هل ستعمق هذه الصورة مشاعر المنفى أو أنها مجرد تذكير لهما لماذا اختارا الانفصال عن الأسرة في المقام الأول“.

وقال كاي: ”من المؤكد أنه ليس من قبيل المصادفة أن يتم التقاط الصورة عندما كان هاري وميغان لا يزالان في بريطانيا، وقبل عدة أيام من عودتهما إلى كاليفورنيا لطفليهما آرتشي وليليبت.. لذلك يجب أن تكون هذه إشارة أخرى إلى أنهما لن يعودا مرة أخرى للقيام بأي دور مركزي في الحياة الملكية“.

وشارك هاري وزوجته في جنازة جدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت عن عمر 96 عاما بعد أن حكمت نحو 70 عاما، لتصبح الملكة الأطول بقاء في تاريخ العرش البريطاني.

وغادر هاري بريطانيا للاستقرار في الولايات المتحدة قبل أكثر من عامين؛ إثر خلاف نشب مع شقيقه الأكبر ويليام، وهو يقيم حاليا في منزل فخم اشتراه بقيمة 14 مليون دولار.

وتفاقم الخلاف بعد أن ظهر هاري وميغان في مقابلة مثيرة للجدل، مع المذيعة التفلزيونية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، ووجّها فيها اتهامات بممارسة العنصرية لبعض أعضاء العائلة الملكية دون تسميتهم.

وقالت صحف بريطانية، اليوم الإثنين، إن ويليام عرض لقاء هاري أثناء وجوده في لندن للمصالحة، إلا أن الشقيق الأصغر ألغى اللقاء في آخر لحظة وغادر إلى كاليفورنيا.