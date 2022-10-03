لبنان: سنرسل لأمريكا ردا موحدا بشأن محادثات الحدود البحرية

قال إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني اليوم الإثنين، إن لبنان سيرسل تعليقات موحدة على عرض الوسيط الأمريكي بشأن محادثات الحدود البحرية مع إسرائيل غدا الثلاثاء، بحسب ”رويترز“.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية لن ترد على الاقتراح رسميا حتى يرد المبعوث الأمريكي آموس هوكستين على مخاوفها، وهو ما تتوقع أن يفعله بنهاية الأسبوع.

وقال بو صعب ”الشياطين تكمن بالتفاصيل ولكن الشياطين صارت صغيرة“.

وأضاف بو صعب ”هناك بعض التعديلات على الصيغة التي وصلتنا والجو إيجابي جداً ولبنان لم يتخلَ عن أي جزء من حقوقه“.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن بلاده ستحصل على كامل الغاز المستخرج من حقل ”كاريش“ المتنازع عليه مع لبنان، إلى جانب بعض العائدات من حقل ”قانا“ اللبناني.

جاء ذلك، في تغريدة للابيد، عبر حسابه على، ردا على الهجوم الذي شنه زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، والذي قال فيه، إن ”اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان استسلام مخجل وغير ملزم“.

يذكر أن الولايات المتحدة سلمت يوم السبت، لبنان وإسرائيل نسخة من مسودة الاتفاقية التي أعدها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، فيما ينتظر رد الجانبين على المسودة من أجل التوقيع عليها رسميا.